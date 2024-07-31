黃金海灣·意嵐周日賣139伙、入場223萬　首推連平台或花園特色戶

「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際的屯門黃金海灣·意嵐，今日（7月31日）加推第4號價單涉139伙，折實平均呎價11,813元，入場費223.4萬元。另落實於本周日（8月4日）進行第三輪銷售，盡推第4號價單139伙。



加推第4號價單139伙 入場費223.4萬起

第4號價單涉及139伙，實用面積由182平方呎至767平方呎，折實售價由223.4萬元至 993.6萬元，折實呎價由9,670元至14,182元。

入場單位為第5B座9樓H室，實用面積183平方呎，折實售價由223.4萬元。折實呎價最低單位為第3座5樓H單位，實用面積312平方呎，折實售價為301.7萬元，呎價為9,670元。

周日第三輪銷售139伙 首推連平台或花園特色戶

另落實本周日（8月4日）進行第三輪銷售，以先到先得形式盡推139伙。戶型涵蓋61伙星級開放式單位、24伙一房、7伙一房連衣帽間、20伙兩房、12伙兩房連儲身室及5伙三房 ，並首次推出10伙連平台或花園的特色單位。