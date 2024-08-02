伯恩光學楊建文夫婦11億掃4幢山頂洋房　近年狂掃觀塘工商廈

由老牌何氏家族持有、樓齡達17年的山頂種植道46號豪宅項目，於7月初以11億元全數沽出4幢洋房，平均呎價約64,759元。至於新買家為伯恩光學創辦人楊建文夫婦。值得留意的是，楊建文近年亦多次在買入磚頭物業，包括多項觀塘區工商廈物業，當中亦不乏由「舖王」鄧成波放售的物業。



最新花11億買入的山頂種植道46號豪宅，涉及4幢洋房A至D號屋，實用面積4,060至4,432平方呎，一律四房四套房間隔，戶戶連平台、花園、泳池、天台及車位。其中，面積最大為A號屋，實用面積4,432平方呎，連面積649平方呎平台、1,492平方呎花園及855平方呎天台。

伯恩光學楊建文入市 成交期僅一個月

翻查資料顯示，該名買家為宏泰企業(香港)發展有限公司（GRAND TAI ENTERPRISE (HK) DEVELOPMENT LIMITED），其公司董事為楊建文（YEUNG, KINMAN）及林惠英（LAM, WAI YING），與伯恩光學創辦人楊建文及其妻子同名，料為同一人。

另據成交資料顯示，楊建文於簽署臨時買賣合約時已需先繳付樓價5%，即5,500萬元作為臨時訂金，及後於7月22日前再繳付樓價5%作為加付訂金，最終要於8月8日或之前繳付餘額。

前香港城市大學校長郭位（左）、伯恩光學創辦人楊建文（右）（伯恩光學網站截圖）

（伯恩光學網站截圖）

執「舖王」鄧成波平貨

另外翻查資料指，楊建文近年頻頻買入觀塘區物業，於今年7月以近3,471萬元買入觀塘開源道福昌大廈全層，另早前亦以3,050萬元向鄧成波家族買入該廈頂層單位，據知目前持有該大廈至少四層樓面。

另外，今年4月向同樣屬鄧成波家族以1.5億元買入觀塘開源道駱駝漆大廈地廠，上述物業鄧成波家族持有持貨14年跌價59%，帳面蝕讓約2.16億元。

觀塘開源道63號福昌大廈9樓。

楊建文多次買入觀塘物業欲做大地主

楊建文近年亦大手買入觀塘區其他物業。當中包括收購開源道業發工業大廈1期、2期、年運工業大廈，並透過強拍統一業權，該三個工廈地盤佔地約5萬平方呎，擬合併重建為樓高39層甲廈，總樓面約72萬平方呎。楊建文亦曾向鄧成波家族以6,200萬元買入觀塘開源道63號福昌大廈1樓全層工廈

另外，楊建文亦買入多間觀塘商廈，包括寧晉中心多個單位，以及收購至少逾45.7%觀塘萬年工業大廈業權。