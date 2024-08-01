中原十大屋苑7月錄124宗成交　按月跌15%　創撤辣後新低

中原地產十大屋苑7月錄得124宗成交，按月減少15%，連跌4個月，創撤辣後新低。當中有7個屋苑交投量下跌，康怡花園跌37.5%最多，其次為太古城，跌幅34.6%，而最多成交為嘉湖山莊，按月回升26.3%。呎價方面，本月有7個屋苑呎價下跌，跌幅介乎0.8%至4%，沙田第一城呎價按月下挫4%。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月啟德及屯門兩個新盤以低價推售，一手交投回暖，加上月內天氣不穩，風雨連場，又正值暑假外遊旺季，導致二手交投放緩。

近期減息預期持續升溫，市場觀望息口走向，料減息時間落實後，息口回落，而樓價仍處低位，資金將會回流物業市場，二手交投將會回升。

中原陳永傑。

港島三大指標屋苑僅海怡半島成交量錄升幅

港島區方面，三個指標屋苑中僅海怡半島成交量錄升幅，其餘兩個均錄逾3成跌幅。中原資深區域營業董事趙鴻運表示，大型新盤接連以貼地價推售，二手持續受壓。

太古城7月上旬成交放緩，其後業主願面對現實，開始擴大議價空間，帶動成交量回升，7月全月錄17宗成交，較上月減少34.6%，受個別低價成交影響，平均實用呎價按月微跌1.4%，報14,162元。

太古城。(資料圖片)

美孚新邨價量齊跌

九龍區方面，中原分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本月交投價量齊跌，成交量由上月19宗跌至本月14宗，按月跌幅26.3%，平均實用呎價亦由上月的9,698元跌至本月的9,579元，跌幅1.2%，繼續徘徊於一萬元以下，屬近月低位。

本月有多個大型新盤推售，而且訂價十分具競爭力，成功搶去市場焦點，區內二手交投亦因而放慢。踏入8月，估計短期內新盤仍會低價出擊截客，二手業主相信要進一步擴大議幅才可加快轉售物業。

美孚新邨。（資料圖片）

新界區方面，中原副區域營業經理伍錦基表示，新盤減價戰搶走不少購買力，沙田第一城本月價量齊跌，錄得14宗成交，較上月減少22%，連跌兩個月，平均實用呎價亦按月回落4%至12,415元，屬半年新低。近期減息預期升溫，買家入市信心逐步增加，惟購買力集中於一手市場，不少業主進一步擴大議價空間。