東方表行銅鑼灣旗艦舊址變市集　昔日賣名錶、變身賣文具最平10蚊

受累港人北上消費熱潮，本地零售區湧現吉舖，擁有核心區靚舖的大業主面對嚴峻空置情況，亦要接受短租租約「吊命」。本地老牌表行東方表行在4月份放棄租用近20年的銅鑼灣軒尼詩道大單邊旗艦店，該旗艦店在零售高峰期月租超過200萬元。



自東方表行遷出後，舖位業主為華潤集團或相關公司，隨即把單位推出放租，意向月租約60萬至65萬元，惟至今依然未租出。因此業主一方新近改變策略，先把舖位暫時短租，據悉短租租客為市集，每月租金僅約20萬元，即為舊租戶東方表行的十分之一。



上述東方表行棄租、現由市集短租的舖位為銅鑼灣軒尼詩道488號軒尼詩大廈地下B及C舖，該舖面積達6,500平方呎，鄰近利園山道、波斯富街，以及大型商場希慎廣場，屬於大單邊舖，早前東方表行遷出後，業主長租意向月租為60萬至65萬元，呎租大約100元，管理費達10.2萬元。舖位業主為華潤集團或相關公司。

業主華潤變陣接受短租

消息透露，由於舖位過去數個月暫時依然未找到合適租戶，因此業主變陣接受短租。該舖位近日已獲市集租用，每月短租租金約20萬元，預計短租期約3至4個月，直至今年年底。

↓↓軒尼詩道488號軒尼詩大廈地下B及C舖最新情況↓↓

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（柳英傑攝）

化身「軒尼詩嘉年華」 售賣低價產品最平10元

據現場所見，短租租戶已進駐該巨舖，並完成簡單裝修，昔日售賣奢侈品手錶的名店，現已變身為市集，舖位門面更貼上「軒尼詩嘉年華展銷市集」。至於舖位內部也劃分多個攤檔，售賣多款低價產品如文具、健康產品、茶具、器皿、手工製品、服裝、首飾等，個別價錢低至10元、數十元至逾百元不同。

↓↓軒尼詩道488號軒尼詩大廈地下B及C舖4月份情況↓↓

租約完滿「一定走」 業主不接受短租

翻查資料指，前租戶東方表行已租用上述舖位多年，至少由2005年起開始承租，當時表行僅租用軒尼詩大廈地下其中B號舖位，其餘兩個舖位則由華潤堂，以及滙豐銀行租用。及後零售市道轉好，東方表行擴張至B及C舖，面積由4,600平方呎增至6,500平方呎。

東方表行由2005年租用舖位，期間多次續約，高峰期月租超過200萬元，最後一份租約截至2024年3月31日完結，據悉最尾一份租約租金也超過百萬元。

巨舖料分拆兩間細舖招租

代理指，東方表行早於上年尾指出待租約完滿「一定走」，同時業主亦立即放租，並指出不接受短租，但可以分柝租用。上述舖位目前正在拆走原有裝修，並已經設有分間牆，料未來會將大舖分拆兩間細舖租出。

銅鑼灣軒尼詩道488號軒尼詩大廈地下B及C舖，由東方表行於2005年起租用，直至2024年3月遷出。（網上圖片）

縮減一半樓面 退守銅鑼灣Fashion Walk

事實上，東方表行棄租軒尼詩道大單邊舖後並不是撤出銅鑼灣，而是搬到Fashion Walk記利佐治街11至19號華登大廈地下及一樓G08,21號舖，以及一樓舖。上述舖位地舖面積達1,600平方呎，以及一樓舖位面積達1,300平方呎，合共2,900平方呎，比起軒尼詩道原租用舖位縮減樓面達3,600平方呎，或55.3%。

上述舖位原先由時裝店Ted Baker租用，惟租約期至2023年7月結束。業主曾以呎租280元叫價放租，即月租81.2萬元，但東方表行目前月租水平不明。

↓↓Fashion Walk東方表行新店↓↓