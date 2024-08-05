中環超甲廈國金一期全層拆細出租 呎租僅100元較高峰大挫一半
撰文：蔡偉南
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核心商業區寫字樓空置率高企，超甲廈亦要拆細單位才能出租。中環超甲廈國際金融中心一期One ifc，一層中層全層，涉及逾2萬平方呎，近期拆細出租，其中有逾1.13萬平方呎樓面獲中資公司承租，月租料約113萬元，呎租約100元，呎租水平較高峰期逾200元大挫超過一半。
據了解，上述樓層為國金一期21樓全層，租用面積約20,402平方呎，業主為恒地（0012），多年來一直自用作展銷中心。該物業今年改為放租，意向月租306萬元，呎租約150元。
近期一家中資公司落實租用其中21樓1至4室，租用面積約11,325平方呎，月租約113萬元，呎租約100元。最新呎租水平較最初意向呎租低33.3%。至於國金一期21樓餘下樓面，目前依然在市場上放租，意向呎租由每呎150元降至最新的135元。
2018年商廈高峰期呎租逾200元
翻查資料，在寫字樓高峰期時，國金一期呎租水平曾高達逾200元水平。如2018年國金一期高層7至8室，面積2,966平方呎，以每月逾59.3萬元租出，呎租高達逾200元。
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