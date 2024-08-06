馬灣珀麗灣兩房507萬沽　呎價1萬有找　外區客睇中兩點入市｜多圖

二手市場疲弱，馬灣珀麗灣有業主新近以507萬元沽出兩房，單位於17年間升值1.2倍。至於新買家為外區客，因睇中單位鄰近碼頭，以及外望開揚內園景決定入市。



美聯物業分行首席高級營業經理胡國源表示，是次成交為馬灣珀麗灣9座高層H室，實用面積537平方呎，屬兩房間隔。據悉，單位早前以538萬元放售，經雙方議價後，新近以507萬元沽出，呎價9,441元。

↓↓馬灣珀麗灣9座高層H室↓↓

內櫳闊落。（代理提供）

長型開則。（代理提供）

持貨17年 終帳賺277萬

至於，新買家為外區客，因鍾情單位鄰近碼頭，且單位望開揚內園景，空間感十足，決定入市。參考同類成交單位為9座高層Ｈ室，實用面積相同，較今次成交單位低2層，於2023年12月以516萬元沽出，反映同類單位造價較8個月前賣平9萬元。

據知，原業主2007年以230萬元購入單位，持貨17年，是次轉手帳面獲利約277萬元，單位期內升值1.2倍。

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