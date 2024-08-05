長情業主505萬沽新都城兩房　低估價5.3%　持貨23年仍大賺逾三球

二手市場表示疲弱，將軍澳新都城有長情業主以505萬元沽出兩房，持貨至今23年，單位造價雖低網上銀行估價5.3%，但仍大賺逾三球離場。



中原地產分行經理關偉豪表示，是次成交將軍澳新都城1期1座中高層G室，實用面積364平方呎，屬兩房間隔，單位座向西南方，望開揚都市景。單位新近以505萬元沽出，呎價13,874元。

新都城。（資料圖片）

低網上銀行估價5.3%

參考同類成交單位為1座低層G室，實用面積相同，較今次成交單位低13層，於2023年初以558萬元沽出，反映同類中高層造價較年半前低層賣平53萬元。

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為531萬元，而恒生估價則為533萬元。即最新成交價較估價低4.9%至5.3%。

持貨至今23年 大賺逾三球

原業主於2001年5月以約165萬元購入單位，持貨至今23年，是次沽貨帳面獲利340萬元，單位期內升值約2.1倍。