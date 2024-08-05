「師奶兵團」撤辣後FULL PAY買美孚新邨兩房　3個月短炒帳賺40萬

二手市場疲弱，但市場上依然有炒家成功短炒獲利。當中美孚有「師奶兵團」於撤辣後FULL PAY買入美孚新邨兩房，持貨3個月即以570萬元沽出，轉手帳面賺40萬元。



美孚新邨兩房570萬沽

據市場消息指，美孚新邨5期蘭秀道11號低層D室，實用面積556平方呎，屬於兩房間隔。單位最初於今年4月以628萬元叫價放盤，新近以570萬元沽出，呎價為10,252元。

美孚新邨。

持貨3個月 扣使費實賺逾17萬元

至於原業主是有美孚「師奶兵團」之稱的炒家林太，於今年3月透過公司名義（文福投資有限公司）擲530萬元FULL PAY入市。

持貨至今3個月，是之轉手帳面賺40萬元，單位期內升值7.5％。若計及買入時的稅款約11.9萬元，以及買賣兩次的佣金支出合共約11萬元等使費成本，預計實際可賺逾17萬元。

美孚新邨。（資料圖片）

「師奶兵團」曾短炒豪景花園車位

至於「師奶兵團」亦非首次投資獲利，於去年初亦見深井青龍頭老牌屋苑豪景花園車位低水及當時印花稅成本極低，即大量買入豪景花園車位。據知高峰期更手持20至30個車位，並於短時間沽出。不過利通常只微賺數萬元後又再次買入新一批車位。