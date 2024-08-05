花墟重建｜太子道西花墟段舊樓逾6成業權放售 估值1.6億
撰文：蔡偉南
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市區重建局3月份公布洗衣街/花墟道重建計劃後，同區有業主趁機推出同屬花墟段的舊樓物業，估值高達約1.6億元。第一太平戴維斯表示，獲委任出售太子道西206至208號地舖及樓上住宅部份(合共約64.5%業權)。物業以現狀連租約出售。
物業為一幢為15層高商住物業，地下為商舖，1至14樓為住宅。是次出售之物業業權，商舖部份的建築面積約2,313平方呎，而住宅部份的實用面積則總共約13,871平方呎。
物業位於太子道西花墟段當眼位置，毗鄰大型購物中心「MOKO」、五星級酒店「帝京酒店」。步行往港鐵太子站或旺角東站亦只需數分鐘步程。
新買家可翻新成宿舍或共居空間
第一太平戴維斯投資部首席資深董事温武忠表示，承業主委託物業首次出售，物業現時估值約為1.6億元，住宅部份呎價只需約每方呎6,000餘元，買家可考慮把物業翻新成為宿舍或共居空間，來迎合市場因施政報告提出「高才通計劃」及大學非本地生學額急升令住宅租務市場供不應求的情況，如翻新後回報率有機會達7厘以上。
鄰近市建局花墟道重建項目、新地洗衣街商業地
第一太平戴維斯九龍商業銷售部高級經理陳鋈焜表示，是次出售地段為花墟必經路段，租客相當穩定經營。而受惠於市建局的洗衣街及花墟道發展計劃致該地舖位數目大幅減少，所以舖位價值將受到支持。新鴻基地產在洗衣街發展的約150萬呎地標項目，落成後勢必大幅刺激區內商舖及住宅的需求。
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上述放售的舊樓物業，鄰近市區重建局3月公布的洗衣街/花墟道重建計劃，該地盤總面績約315,552平方呎，包括6個地盤。市建局稱，當局擬透過「融合策略」動花墟發展，並改善多項區內規劃問題，又打算建構「城市水道」及「第三條花墟步行街」活化花墟。
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