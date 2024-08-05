新元朗中心兩房468萬沽 創近8年新低 代理：加大減幅仍缺乏承接
撰文：黃祐樺
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二手市場表現疲弱，買家入市態度審慎觀望。 有元朗區代理表示，近日不少業主加大減價力度，惟減價盤仍缺乏承接。當中，新元朗中心雖單日連沽兩伙兩房，但表現疲弱，有業主持貨5年轉手亦要損手47萬離場，另一兩房單位造價更創近8年新低，回到2016年水平。
新元朗中心兩房677萬蝕沽
中原地產區域營業經理王勤學表示，是次成交為新元朗中心2座高層D室，實用面積485平方呎，兩房間隔，景觀開揚，附帶企理裝修，以630萬元沽出，呎價12,990元。至於，原業主於2019年3月以677萬元買入，持貨5年，是次轉手帳面蝕讓47萬元，單位期內貶值7%。
兩房造價雖創近8年新低 惟長情業主仍賺逾三球
另外同屋苑亦錄另一宗兩房成交，涉及為4座低層G室，實用面積466平方呎，屬兩房間隔，向南。單位最初以495萬元叫價放盤，議價後以468萬元沽出，呎價10,043元，創屋苑兩房單位近8年新低，回到2016年水平。
至於，原業主於1994年以135.6萬元買入，持貨長達30年，是次轉手帳面獲利332.4萬元，單位期內升值2.5倍。
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