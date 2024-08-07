九龍市區3房五球有找！　同區私樓最少九球先有交易｜多圖

二手市場疲軟，黃大仙啟德花園有原則三房改兩房單位，新近以未補地價480萬元沽出。至於同區私樓現崇山相近面積單位亦要逾900萬先有交易，換言之今次新買家唔使5球即買九龍市區大單位，成功低價入市。



富誠地產客戶主任曾遠東表示，是次成交為黃大仙啟德花園2座低層A室，實用面積612平方呎，原則三房改兩房間隔，座向東北望市景。據放盤圖片所見，單位內櫳闊落採鑽石廳開則，客飯廳間隔分明並以木系裝修設計為主。

據了解，黃大仙啟德花園屬房協「住宅發售計劃」中的資助房屋屋苑，設有5座，提供1,256伙。

↓↓啟德花園2座低層A室↓↓

客廳以木系裝修設計為主。（代理提供）

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同區私樓現崇山相近面積單位928萬沽

原業主於今年5月以580萬元叫價放盤，終以未補地價480萬元沽出，呎價7,843元。另參考同區私樓現崇山實用面積相近之單位，屬中層B室於今年7月以928萬元沽出，呎價16,281元。

至於，原業主於1999年6月以未補地價175萬元購入，持有單位25年，是次轉手帳面獲利約305萬元，單位期內升值約1.7倍。