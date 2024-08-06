資深投資者李栢景放售油尖旺區3幢商住物業　市值2.6億

市場出現大額物業放售個案。油尖旺區最新有3幢全幢商住物業推出市場放售，市值2.6億元。當中部份物業已作翻新，目前以現狀及連租約形式放售。據悉，物業由資深投資者李栢景所持有。



上述的一籃子全幢商住物業包括佐敦廟街95至97號、太子西洋菜北街324號林珊閣及佐敦寳靈街11號及上海街48號。首先，廟街的全幢物業樓高6層，合共提供2個地舖及35個住宅單位，設有升降機。

佐敦廟街95至97號全幢物業樓高6層。

而西洋菜北街林珊閣樓高15層，建於一層地庫之上，合共提供2個地舖、4個寫字樓單位以及12個住宅單位。佐敦寳靈街物業則樓高6層，共提供2個地舖及10個住宅個單位。

3幢物業市值2.6億

萊坊投資部董事馬勁聰表示，是次出售之3個全幢物業均以現狀及連租約形式放售，買家可以一併或個別形式購入，3幢物業市值合共約為2.6億元。3個物業皆為單一業權，部份物業已作翻新。

資料顯示，資深投資者李栢景於2003年至2012年分別買入上述3幢物業，合共斥資約1.13億元。若物業成功以市值售出，估計可獲利近1.5億元。

太子西洋菜北街324號林珊閣。