九龍塘老牌豪宅四房2080萬沽　持貨9年都要蝕八球、貶值近3成

豪宅交投持續，部分老牌豪宅錄得大幅蝕讓個案。九龍塘碧華花園一伙四房單位最新以2,080萬元成交，呎價12,943元，符合近期市價。原業主早於9年前買入單位，仍需蝕讓820萬元離場，蝕幅近3成。



中原地產九龍豪宅副區域營業董事劉俊傑表示，該單位為5座低層B室，實用面積1,607平方呎，四房套間隔，另設工人套房，外望喇沙書院球場景。單位最新以2,080萬元成交，折合呎價12,943元。

2015年買入價2900萬

碧華花園於1980年12月落成，樓齡44年，屬九龍塘區内老牌屋苑。資料顯示，對上一宗同類成交於今年4月促成，單位為1座低層B室，面積間隔相同，成交價2,020萬元，與是次成交相若。

原業主於2015年4月以2,900萬元購入單位，持貨9年轉手帳面仍需蝕讓820萬元離場，期内貶值28%。

九龍塘碧華花園。