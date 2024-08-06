藍田滙景花園兩房618萬沽 低估價一成 終帳賺逾兩球｜多圖
撰文：黃祐樺
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二手市場疲弱，藍田滙景花園有業主以618萬元沽兩房，低估價最多逾一成。不過單位於2012年以415萬元買入，中間曾經歷一次內部轉讓，終帳賺逾兩球離場。
中原地產高級資深分區營業經理廖忠堅表示，是次成交為藍田滙景花園5座高層A室，實用面積537平方呎，屬兩房間隔，座向北方，望開揚市景。據知，原業主最初以660萬元叫價放盤，議價後減至618萬元沽出，呎價11,508元。
↓↓滙景花園5座高層A室↓↓
低估價最多逾一成
至於新買家為分支家庭客，因見上址交通便利及設有會所，決定入市自用。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為650萬元，而恒生估價則為697萬元。即最新成交價較估價低4.9%至11.3%。
曾800萬內部轉讓予相關人士
據知，原業主於2012年以415萬元買入以聯名方式持有單位，並於2018年利用內部轉讓方式以800萬元轉手予另一相關人士。換言之，原業主持貨約12年，是次沽貨帳面獲利203萬元，單位期内升值近49%。
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