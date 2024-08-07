屯門私樓上車屋苑兩房198萬就買到？ 呎價僅7528元、重返10年前
撰文：李明珠
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樓市氣氛淡靜，發展商以低價推盤吸客，拖累同區二手樓價。屯門「置樂三寶」之一的萬寶大廈一伙兩房單位，最新以198萬元低價沽出，跌穿「2字頭」，呎價僅7,528元，創屋苑近10年新低。
市場消息指，該單位為萬寶大廈低層F室，實用面積263平方呎，原裝屬兩房間隔。單位最初叫價200萬元放盤，放盤僅2日即獲買家洽詢，最終輕微議價以198萬元成交，折合呎價7,528元。
造價創10年新低、低去年同類單位3成
資料顯示，屋苑對上一宗同類成交為3樓F室，面積間隔相同，於去年6月以303萬元成交，呎價11,521元。即是次單位造價較去年同類戶賣平約105萬元，相差超過3成。亦是屋苑近10年來首次少於200萬元的成交。
原業主早於1982年買入單位，為一手業主。不過因年代久遠，未能知悉買入價錢。
熱門上車屋苑只提供細單位
屯門「置樂三寶」包括麗寶大廈、利寶大廈及萬寶大廈，3幢均為單幢樓，是熱門上車屋苑。大廈只提供細面積單位，實用面積介乎234至279平方呎。
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