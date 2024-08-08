百萬豪裝兼有落地海景　藍灣半島三房靚價沽　高估價一成｜多圖

市場氣氛轉趨審慎，部分優質單位錄得高市價成交，小西灣藍灣半島最新一伙三房單位以1,350萬元售出，呎價16,265元。原業主持貨7年帳面獲利35萬元離場，僅輕微升值2.7%。若扣除其他買賣成本計算，料為明賺實蝕。



世紀21Q動力分行執行董事招潔冰表示，該單位為藍灣半島8座高層B室，實用面積為830平方呎，三房套連工人房間隔。單位特設落地玻璃，眺望將軍澳澳南全海景及郵輪碼頭。據悉，新買家因鍾情海景及裝修新净，最終議價以1,350萬元承接，折合呎價約16,265元。

↓↓藍灣半島8座高層B室↓↓

單位景觀（代理提供）

高估價逾一成售出

根據中銀網上物業估價顯示，單位估值為1,213萬元，呎價14,614元。即是次單位成交價較估價高出約137萬元或約11.2%。

持貨7年明賺實蝕

原業主於2017年4月以1,315萬元購入單位，其後更斥資過百萬元豪裝單位。現持貨7年轉售帳面獲利35萬元，期内升值2.7%。撇除裝修費用，若扣除稅務等買賣成本後仍需實蝕離場。