梅窩逾85萬呎農地被接管出售
撰文：蔡偉南
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近年市場上有不少物業被接管推出放售。高力表示，承接管人（Kroll(HK) Limited的戴紹宏及李恒俊）委託，以私人協商形式出售梅窩逾85萬呎地皮，該物業將以「現狀」形式出售。
物業位於大嶼山梅窩丈量約份地段第1, 2及4約 (合共137個地段)，鄰近梅窩碼頭，可沿梅窩鄉事會路到達物業，地理位置便利。總土地面積超過85萬平方呎，屬該區罕有的大面積地塊, 用途廣泛。根据城市規劃，該地塊分別被劃分為農業、康樂、鄉村式發展、住宅 (丁類)及綠化地帶用途。此地塊適合用家或長線投資者作開發的土地儲備。
高力香港資本市場部董事洪懿青表示，是次放售的梅窩地皮極為罕有，規模巨大, 且地理位置優越，鄰近梅窩碼頭。主要地段沿着梅窩鄉事會路即可到達，適合自用或長線投資者作開發的土地儲備。
整體物業市場方面，雖然現時仍處於高息環境，各類型物業價格亦因此出現了明顯的調整。持有充足資金的長線投資者或用家亦開始重新關注市場投資機會，相信市場對此類優質大規模的土地具一定的承接力。
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