羅兵咸︰正管理逾100億、面臨破產接管房地產組合　銀行陸續接管

本港樓市低迷，《彭博》引述羅兵咸永道（PWC）指出，其團隊正管理著一個估值超過100億元、目前處於破產管理階段的房地產組合。當中料包括中國富豪陳紅天的祥祺中心，以及鄧成波家族的物業等。



羅兵咸永道領導重組和破產業務的Christopher So指出，放貸機構往往會在一開始給借款人一些喘息空間，但如果談判很明顯不會有任何結果，銀行可能考慮採取執法行動。直言過去6到12個月間，許多銀行已將抵押品納入破產管理程序。

再指，隨著本港一些富裕家族遭遇債務困境，被迫沽售物業時，令到有一系列豪華住宅單位進入市場。但目前市場上高利率及低租金殖利率，將令投資者望而卻步。

市場上高利率及低租金殖利率將令投資者望而卻步。

樓市低迷 羅兵咸︰肯定正在經歷一個充滿挑戰的時期

而銀行透過接管人來管理及以最優惠的價格出售手上物業時，隨著香港在商業和住宅房地產領域都面臨嚴重低迷形勢，令到這項業務正變得越來越難做。

普華永道香港重組和破產業務助理童事Raymond Kwong指出，香港房地產市場低迷影響到每一個人，我們肯定正在經歷一個充滿挑戰的時期。