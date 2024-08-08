凱旋門皇宮屋業主中伏　高峰1億買上環甲廈淪銀主盤　借財仔7千萬

由中聯石油化工前主席許智明及相關人士持有的九龍站凱旋門「頂層天際屋」等一籃子豪宅，在7月底淪為銀主盤被推出市場以5億元放售。據市場消息，許智明持有的上環甲廈信德中心招商局大廈單位，新近也淪為銀主盤，被接管人推出放售。



高力表示，獲接管人委託以公開招標形式出售上環信德中心招商局大廈19樓1901及1917室，面積3,300方呎，物業將以「現狀」連租約形式出售。截標日期為2024年9月23日正午12時正。

高力香港資本市場及投資服務部高級董事吴家輝表示，放售物業間隔方正，附設儲物室及茶水間，並備有來去水，享維港海景。物業將以公開招標形式出售，截標日期為今年9月23日。

上環甲廈信德中心。

上環甲廈信德中心。（何穎琪攝）

2018年高峰期買入價9740萬、呎價近3萬

翻查資料，上述信德中心招商局大廈銀主盤，於2018年1月份買入，當時成交價高達9,739.588萬元，成交呎價高達約29,514元。

曾單筆借7000萬 涉3間財仔

此外，上述銀主盤商廈單位業主為東美環球有限公司（EASTERN BEAUTY GLOBAL LIMITED），據悉由中聯石油化工前主席許智明及相關人士持有。該物業在2018年4月份曾抵押借一筆涉資約7,000萬元的貸款，涉及3間財仔，包括靄華物業信貸、華泰財務國際、信貸易。該物業在2024年5月份被接管。

上環甲廈信德中心。（資料圖片）

上環甲廈信德中心。

信德中心2018年高峰期呎價高位4.2萬

值得留意，2018年為本地寫字樓市場的高峰期，該年曾有中環皇后大道中九號的頂層34樓單位，以呎價6萬元沽出，創全港寫字樓呎價新高紀錄。由於中環核心區呎價水漲船高，周邊的上環商業區也隨之上升。

而上述信德中心在2018年也曾錄得呎價高達4.2萬元的高價紀錄，不過目前商廈市道轉弱，去年成交呎價大約3萬元，不過有代理指出，由於最新市況未有好轉，加上由銀主出貨，估計該銀主盤最終成交呎價或低至約2萬元。

↓凱旋門「頂層天際屋」等一籃子豪宅↓

（世邦魏理仕提供相片）