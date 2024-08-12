馬灣珀麗灣「籮底貨」460萬沽　呎價8千蚊　買入11年僅賺2.5萬

樓市走勢向下，部分單位樓價重回多年前水平。馬灣珀麗灣一伙兩房單位最新以460萬元沽出，呎價8,013元，險守8,000元關口。原業主2013年買入帳面僅賺2.5萬元，單位微升0.5%。



美聯物業珀麗灣分行首席高級營業經理胡國源表示，該單位為珀麗灣27座低層單位，實用面積574平方呎，兩房間隔。原業主最初叫價530萬元放盤，最新減至460萬元沽出，折合呎價8,013元。

↓↓珀麗灣27座低層單位↓↓

珀麗灣27座低層單位。（代理提供）

2013年買入僅升值2.5萬

代理指，由於單位位處最低層，價格會有所折讓，不過仍屬市價偏低水平，同類單位成交呎價通常由8,500至9,800元不等。即是次單位較市價低5.8%至18%。

原業主於2013年6月以457.5萬元購入單位，持貨11年轉售帳面僅獲利2.5萬元，升幅約0.5%。