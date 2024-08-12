沙田第一城細單位僅350萬沽　上手持貨5年帳蝕27%、蒸發過百萬

撰文：蔡偉南
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各區樓市持續走下坡，指標屋苑沙田第一城一伙低層細單位，最新以350萬元沽出，屬屋苑今年的低價成交之一。

美聯區域聯席董事黃錦瀚指，上述成交單位為沙田第一城45座低層B室，實用面積284平方呎，早前叫價380萬元，最新以350萬元沽出，成交呎價12,323元。

2019年買入價479萬

據了解，原業主2019年購入價479萬元，即是次沽貨帳面勁蝕129萬元或貶值27%。

事實上，今年3月份，沙田第一城錄得一宗同類戶型成交個案，該屋苑41座中層B室，面積同為284平方呎，成交價僅310萬元，不足4年帳面貶值41%。

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沙田第一城。（資料圖片）
沙田第一城。（資料圖片）
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