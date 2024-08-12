換樓客入市　天水圍嘉湖山莊三房446.8萬沽　呎價僅7172元

藍籌屋苑錄得平價成交個案。天水圍嘉湖山莊一伙三房戶以446.8萬元沽出，成交呎價僅7,172元。



祥益地產高級經理林家倫表示，最新成交單位為美湖居1座低層B室，實用面積623平方呎，成交價446.8萬元，成交呎價7,172元。據悉，單位在今年3月份才推出放盤，叫價520萬元，業主見一直未能沽出，因此減價求售。單位由於位處低層兼對正馬路，而且裝修一般，因此業主願意低價沽貨。

不過目前大型銀行對上述單位的估價也較低，如滙豐銀行網上估價約451萬元；而中銀則為479萬元。

天水圍嘉湖山莊。

新買家為區內換樓客

至於新買家為區內換樓客，買家睇樓已睇樓多時，早前已一直物色嘉湖山莊單位，最近亦有意欲入市，有感目前以樓價換樓對自已影響不大，加上業主亦有議價空間，故在昨日遇上心儀單位後經一輪議價，終以446.8萬購入單位成功入市。

據了解，原業主於2014年348.8萬元購入上述單位，持貨10年帳面獲利98萬元。

嘉湖山莊。（資料圖片）