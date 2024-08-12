十大屋苑周末12宗成交　按周上升9.1%　創20周新高

十大屋苑本周末錄得12宗成交，按周上升9.1%，連續兩周維持雙位數，更創20周新高，零成交屋苑維持3個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，周末缺乏新盤發售，只有貨尾盤銷售，部份買家回流二手市場，雖然成交量繼續於低位橫行，但本周末成功創出4個多月以來新高，表現不俗。市民靜待減息，現時樓市觀望氣氛濃厚，相信美國落實減息後，樓市氣氛方會全面轉趨活躍。



港島區方面，太古城本周末錄4宗成交，較上周末多兩宗，呎價約14,100元。金星閣中層G室，實用面積701平方呎，3房間隔，望園景，成交價928萬元，平均實用呎價13,238元。原業主則於1991年以247萬元購入單位，一直作收租用，持貨33年，是次沽出賬面獲利681萬元，單位升值約2.7倍。

另一宗為洞庭閣中層C室，實用面積580平方呎，2房間隔，原先以730萬元放售，累減52萬元，最終以678萬元獲用家承接，呎價11,690元。據了解，原業主於2014年以645萬元購入單位，持貨10年，是次轉手賬面獲利33萬元，單位升值約5%。

太古城。(資料圖片)

海怡半島4房14年升值51.5%

海怡半島本周末錄2宗成交，較上周末多一宗，呎價約13,862元。其中一宗成交單位為9座中層A室，實用面積739平方呎，4房套間隔，享海景，最新以1,015萬元沽出，平均實用呎價13,735元。據了解，原業主於2010年9月以670萬元購入單位，持貨14年，是次沽出賬面獲利345萬元，單位升值51.5%。

海怡半島。

新都城打破兩個周末零成交局面

九龍區方面，四大指標屋苑均錄成交，交投氣氛較上周末佳。本周末未有新盤開售，部份市民回流至二手市場，將軍澳新都城本周末錄一宗買賣成交，打破兩個周末零成交局面，平均實用呎價約14,950元。

新都城一期（左）。(資料圖片）

嘉湖山莊賬面蝕讓24萬

新界區方面，三個指標屋苑中，嘉湖山莊錄1宗成交，沙田第一城及映灣園則未錄成交。天水圍區本月市況偏靜，嘉湖山莊本周末錄1宗成交，單位為翠湖居4座低層F室，實用面積449平方呎，2房間隔，最新以368萬元沽出，呎價8,196元。據了解，原業主於今年3月以392萬元買入單位，持貨5個月，是次沽出賬面需蝕讓24萬元離場，單位期內貶值約6%。