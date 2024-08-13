5月遭買家私人原因撻訂 太古城三房1338萬重售 較撻訂前平35萬
撰文：黃祐樺
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二手市場疲弱，藍籌屋苑太古城有三房撻訂重售，新近以1,338萬元再次沽出，惟較撻訂前賣平35萬元。不過，由於業主持貨有25年，是次轉手帳面大賺逾八球。
5月曾1373萬沽 惟買家私人原因撻訂收場
中原地產副區域營業董事張光耀表示，是次成交為太古城金楓閣中層C室成交，實用面積897平方呎，屬三房套間隔，望東南池景。單位原於今年5月以1,373萬元售出，惟買家購入後以私人原因終斷交易。
↓↓太古城金楓閣中層C室↓↓
撻訂前後相差35萬或2.5%
及後業主再以1,470萬元叫價放盤，單位終累減132萬元或約9%後，新近以1,338萬元沽出，呎價14,916元。換言之，單位撻訂前後相差35萬元或2.5%。據知，新買家為用家，因鍾情單位方向及景觀，經議價後感合適即入市自用。
持貨25年 轉手大賺逾八球
至於，原業主則於1999年以515萬元購入單位，持貨25年，是次轉手帳面獲利823萬元，單位期內升值約1.6倍。
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