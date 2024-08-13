無視減息利好消息 業主睇淡898萬急沽紅磡海逸豪園、寧蝕1球離場
撰文：李明珠
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雖然市場憧憬9月美國減息會帶動樓市升勢，但仍有業主睇淡寧蝕讓沽貨離場。紅磡海逸豪園一伙兩房單位最新以898萬沽出，呎價16,007元。原業主於4年前買入帳面蝕讓102萬元離場，單位貶值逾一成。
市場消息指，該單位為海逸豪園9座低層B室，實用面積561平方呎，兩房間隔。據悉，原業主雖預料美國減息將至，但仍對後市睇淡，於上月叫價980萬元放售單位。其後更於放盤1個月内主動減價求售，最終以898萬沽出，呎價16,007元。
持貨4年帳蝕過百萬
代理指，參考過往同類單位成交，位處同座的12樓C室，面積間隔相同，於去年3月曾以1,138萬元成交。可見是次單位成交價於一年半内較同類單位急跌240萬或26.7%。
原業主則於2020年9月以1,000萬元買入單位，持貨4年，帳面蝕讓102萬元離場，期内貶值逾一成。
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