雅居樂主席陳卓林賤賣九龍塘豪宅　6年前摸頂慘蝕1700萬、蒸發54%

九龍塘豪宅再錄大額蝕讓。由內房雅居樂正在收購的畢架山義本道8至10號涵碧別墅，一伙三房單位最新連同租約及1個車位以1,428萬元沽出，呎價11,525元。據悉，單位由雅居樂主席陳卓林所持有，他於2018年以3,097.5萬元買入至今轉售，帳面勁蝕1,669.5萬元，單位大幅跌價54%，蒸發半層樓。



市場消息指，該單位為涵碧別墅中層1室，實用面積1,239平方呎，屬三房套房連工人套房間隔。

單位最新連同租約及1個車位以1,428萬元沽出，折合呎價11,525元。據悉，單位租客目前以每月3.9萬元承租，料新買家可享3.3厘回報。

（美聯圖片）

樓齡大、不設升降機 蝕讓「一口價」1428萬放售

區内代理透露，由於單位樓齡大，不設升降機，是次成交符合市價。相信原業主當時是「買貴咗」。此外，有消息指出，業主是次以「一口價」1,428萬元推出放售，即獲買家洽購並成功沽出。

雅居樂主席陳卓林。（團結香港基金圖片）

雅居樂陳卓林高位買入慘蝕1700萬

雅居樂主席陳卓林於2018年6月透過公司名義駿朗發展有限公司（JOINT SMART DEVELOPMENTLIMITED），以3,097.5萬元連車位購入上址，持貨6年，現轉手帳面慘蝕1,669.5萬元，單位大幅貶值54%，樓價蒸發超過一半。

資料顯示，除上述單位外，陳卓林於同年還購入了同層3伙單位，涉及金額共約7,335.3萬元。估計當時雅居樂正在收購畢架山義本道涵碧別墅整個屋苑。

事實上，2023年7月份，位於附近、同由雅居樂收購的九龍塘義本道6號龍圃別墅，由雅居樂以底價9.66億元投得，成功統一業權。龍圃別墅鄰近豪宅屋苑畢架山一號，早於1967年落成，樓高5層，合共提供44個單位。

屋苑地盤面積21,640平方呎，若以地積比率約1.8倍重建，總樓面涉約38,952平方呎。以底價9.66億元計算，每呎樓面地價約24,800元。

雅居樂2023年7月份已完成收購九龍塘義本道6號龍圃別墅。

涵碧別墅、龍園及附近（google街景）