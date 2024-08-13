中環伊利近街舖1800萬沽　業主十年前接「摸貨」買貴6球、終蝕51%

中環街舖錄得大幅蝕讓個案。市場消息指出，中環伊利近街一個地舖，新近以約1,800萬元沽出，是次成交價較原業主10年前買入價大幅低超過51%，帳面勁蝕1,900萬元。



上述市傳大蝕讓舖位為中環伊利近街7號地下及閣樓，地舖面積約1,020平方呎，閣樓面積約900平方呎。該舖在去年以3,600萬元推出市場放售，直至今年初減價至2,800萬元。消息指出，該舖位最終以約1,800萬元沽出，成交呎價約9,375元。

據了解，該舖位現由日式食肆租用，月租約8.2萬元，即新買家享租金回報約5.5厘。

2014年最初3100萬沽 3周「摸出」賣貴600萬

翻查資料，舖位原業主為一名麥姓投資者，他於2014年4月以3,100萬元購入，其後持貨約3周後轉手，以3,700萬元「摸貨」摸出，極速短炒大賺600萬元或19.4%。至於接貨的陳姓投資者在持貨10年後沽貨，帳面虧損1900萬元，舖價大跌51.4%。

中環伊利近街7號地下及閣樓。