翡翠連鎖餐飲劈價4成沽火炭工廈　鷹君4600萬承接作酒店自用工場

零售市道淡靜，部分老牌集團加入減磅行列，抛售持有物業套現。本地老牌集團翡翠餐飲集團早前叫價7,200萬放售火炭利達工業中心一伙地廠，最新以4,600萬元售予鷹君集團，物業呎價約2,727元。最新成交價較原先開價大幅降價36%，接近四成。據悉，鷹君集團買入該地廠作旗下酒店自用。



利嘉閣(工商舖)地產高級聯席董事(工業及物流)鄧耀南表示，上述物業為火炭坳背灣街57至59號利達工業中心地廠，全層建築面積約16,871平方呎，設有有中央廚房裝修，設備齊全，亦具備符合申請為凍房凍倉條件。

單位原先叫價7,200萬放售，最終於近日獲鷹君集團洽詢並議價以4,600萬承接，累減2,600萬元，劈價接近4成，折合呎價約2,727元。據悉，鷹君集團買入單位作旗下酒店的食品預製工廠。

朗豪坊為鷹君集團其中一個旗艦物業。

因集團有意縮減業務、低市價放售自用工場

利嘉閣工商部物業代理李志雄透露，物業原由翡翠餐飲集團持有作工場自用，而集團旗下還有其他工場正在運作，相信是次沽貨皆因有意縮減業務及工場規模。而是次成交呎價亦屬市價偏低水平。

資料顯示，翡翠餐飲集團於2011年以3,374.2萬元買入單位，持貨13年，現轉手帳面獲利1,225.8萬元，物業升值36.3%。

火炭利達工業中心。

目前在港開設約16間餐飲

翡翠餐飲集團為香港本地餐飲集團，現時業務在香港、新加坡、中國大陸等地經營中式餐飲和烘焙店，旗下品牌為「翡翠拉麵小籠包」、「翡翠潮人潮食」、「翡翠酒家」等等。目前集團已在香港開設約16間餐飲。據悉，奢侈品集團LVMH旗下私募基金L Catterton於曾2014年購入集團部分股權。