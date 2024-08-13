大型藥房擴張！龍豐Mall月租40萬進駐大埔　較佳寶超市舊租貴3成

雖然整體零售市道處於疲弱狀況，不過仍有大型連鎖藥房集團擴張。連鎖藥房集團龍豐最新進駐民生區大埔，市傳以約40萬元承租區內大埔廣場一個面積近萬呎的巨型舖位，新租金水平較舊租戶佳寶升約30%。該舖位在日前已經開幕經營。



市場消息透露，最新獲龍豐進駐的舖位為大埔廣場地下及一樓部份舖位，面積約9,984平方呎。該舖位在2023年12月推出放租，當時意向月租約40萬元，及後一直維持叫價，直至7月份業主通知代理已經租出，市場估計最新龍豐的租金水平接近業主要求，估計大約40萬元。據代理消息，上述舖位新租約由2024年7月15日至2027至7月14日，為期三年。

租約為期3年至2027年7月

記者日前前往上址，舖位用作龍豐Mall，內部裝修已經完成，大部份貨架已有貨品，惟部份較高層的貨架則未有放置產品。

↓↓大埔廣場龍豐Mall↓↓

大埔廣場龍豐Mall。（蔡偉南攝）

上手佳寶提早一年遷出 舊租31萬

另據資料顯示，該巨舖上一個租戶為佳寶食品超級市場，每月租金約31萬元，租約期由2021年6月1日至2025年5月31日。不過佳寶近月已經提早約一年遷出。

至於再對上一個租戶為翠華餐廳，於2013年起租用上述舖位，2019年時每月租金水平約27.5萬元，呎租約27.5元，租期至2021年12月，不過翠華於2021年2月起已再無營業，並於同年4月份確認提早退租。

該大埔廣場舖位過去多年先後由佳寶食品超級市場、翠華餐廳租用。（網上資料圖片）

該大埔廣場舖位過去多年先後由佳寶食品超級市場、翠華餐廳租用。（網上資料圖片）

龍豐近年於全港各區積極擴充

事實上，龍豐集團近年不斷擴張，如今年初落戶沙田，其後該沙田分店在開業不到半年隨即擴建，並於6月22日完工。擴建後的分店總面積逾3,000平方呎，門口面積增大了一倍。當時龍豐更指今年8月再開設兩間新分店，其中一間分店面積將逾5,000平方呎。

此外，龍豐在旺角商場家樂坊地下亦已開設面積約1.8萬平方呎的巨型旗艦店，市場傳聞月租逾100萬元，呎租約55元。而該店在2024年1月份已正式營業。