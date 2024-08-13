壽臣山洋房｜英皇等曾內部轉讓5幢　今賣平兩成　獲內地客7億入市

英皇國際（0163）、中渝置地（1224）、資本策略（0497）合作發展的南區洋房項目壽臣山15號，於7月22日以逾7.17億元沽出一幢洋房。至於新買家為內地客，以公司名義入市。值得留意，該洋房曾在2023年3月底以9.27億元作內部轉讓，即最新賣平逾2億元或22.6%。



新買家姓周 採35天現金付款計劃

涉及為壽臣山15號的3號洋房，實用面積9,694平方呎，屬六房間隔，連3,085平方呎花園，以及2,559平方呎天台，以及兩個停車位，同時單位亦內置升降機。

翻查資料，洋房新買家以公司名義入市，涉及為「鴻浩發展有限公司」於入市前約兩周成立，不排除為方便日後以公司名義轉讓，即「賣殼」作準備。

當中公司董事姓其周，其英文名則屬國語拼音，護照簽發地區為中國，屬內地背景人士，當時入市採35天現金付款計劃。

↓↓壽臣山15號的3號洋房圖則↓↓

壽臣山15號的3號洋房圖則（樓書截圖）

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2023年3月內部轉讓5幢洋房 當中兩幢已重售、均低過內部轉讓價

值得留意的是，壽臣山15號於2023年3月31日當日同時錄得5幢以內部轉讓方式轉售的成交，涉及為洋房2、3、6、9、12號，實用面積為3,727至12,073平方呎，成交價為2.74億元至11.54億元。

如連同今次最新的3號洋房計，該批內部轉讓方式轉售洋房已沽出2幢，另一幢為12號洋房。至於該兩名買家同樣為內地背景人士，當中成交價分別低過內部轉讓價12.8%及22.6%。