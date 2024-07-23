壽臣山15號九千呎豪宅7.17億沽、呎價7.4萬 成今年最貴港島新盤
撰文：李明珠
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豪宅需求上升，新盤再錄大額成交。英皇國際(0163)、中渝置地(1224)及資本策略地產(0497)旗下尚家生活合作發展的洋房項目壽臣山15號，最新招標沽出一伙洋房，作價7.17億元，呎價74,000元，成交價屬今年港島區一手豪宅最貴成交。
成交記錄冊顯示，成交個案為壽臣山15號的3號洋房，實用面積9,694平方呎，五房間隔，地下外連3,085平方呎花園及私人泳池，並設2,559平方呎天台，屋内配備升降機。單位於昨日以7.17億元招標沽出，折合呎價為74,000元，買家採用35天現金付款計劃入市。是次成交造價創港島區一手豪宅本年新高。
買家採35天現金付款計劃
項目共提供15幢低密度豪華獨立洋房，每戶實用面積由3,727至12,073平方呎，間隔由4房4套至6房6套不等。
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