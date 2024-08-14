宏安鰂魚涌FINNIE首批30伙　折實均價1.95萬　平3年前同區新盤3成

宏安地產（1243）旗下鰂魚涌芬尼街9號商住發展項目FINNIE，日前已上載售樓說明書，今日（14日）公布首張價單，涉及單位30伙，入場一房折實428.8萬元起。



值得留意的是，FINNIE首批折實平均呎價為19,503元，較三年前同區THE HOLBORN首批折實平均呎價28,888元低約32%。



首批涉30伙 全數一房低於500萬、兩房低於760萬

首張價單涉及30伙，實用面積由245平方呎至364平方呎，戶型涵蓋一至兩房，當中一房佔20伙，兩房佔10伙，扣除最多15%折扣計算，折實售428.8萬元至758.6萬元。值得留意的是，首批價單全數一房低於500萬元、全數兩房低於760萬元。

折實一房入場428.8萬

當中，入場一房屬3樓A室，實用面積245平方呎，扣除最高折扣後，折實價428.8萬元，呎價17,502元；入場兩房屬3樓C室，實用面積361平方呎，扣除最高折扣後，折實價699.9萬元，呎價19,388元。

宏安地產執行董事程德韻（中間）

宏安程德韻：周五開示位、最快下周開售

宏安地產有限公司執行董事程德韻表示，首張價單一房單位全數低於500萬元，而兩房單位則低於750萬元，形容是次開價為「Chill值價」。程德韻再指，項目本周五開示位，星期六收票，最快下周開售，將視乎反應加推。

宏安陳永盟：設提前付清餘額現金回贈優惠

宏安地產營業及市務助理總經理陳永盟補充，選擇價單第1號支付條款（B）建築期付款計劃的買家，凡於簽署臨時買賣合約後的日期後180天內提早付清成交金額餘款，將獲贈成交金額的5%現金回贈作為「提前付清餘額現金回贈優惠」。

簽訂臨時賞賣合約後的日期後181至270天內提早付清成交金額餘款，將獲贈成交金額的 4%現金回贈；簽置臨時買賣合約後的日期後 271至360天內提早付清成交金額餘款，將獲贈成交金額的3%現金回贈，以上現金回贈並可用作支付部份成交金額餘款。

同區恒地THE HOLBORN 2021年9月推88伙 折實平均呎價28,888元

翻查近年同區新盤項目，由恒地（0012）發展的THE HOLBORN於2021年9月推出，涉及88伙，折實均價28,888元。首批入場單位為開放式，入場價為595.866萬元。另位於鄰近筲箕灣，由林氏家族發展的ONE EIGHTY於2019年7月推出，涉及30伙，折實均價23,805元。首批入場單位為開放式，入場價為352.84萬元。

至於，位於鄰近北角，由新世界（0017）發展的柏蔚山於2018年5月推出，涉及123伙，折實均價28,032元。首批入場單位為三房，入場價為1,953萬元。

↓↓FINNIE25樓C室示範單位↓↓

FINNIE25樓C室示範單位。（黃浩謙攝）

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FINNIE25樓C室示範單位。（黃浩謙攝）

富商「越南朱」鰂魚涌地盤交易取消 改由宏安4.3億「執雞」

上述項目地盤原於2023年由越南富商朱立基「越南朱」持有，早前以約4.3億元「蝕沽」鰂魚涌芬尼街3至9號商住地盤予第一集團，惟當時交易取消，地盤迅即轉由宏安地產承接，作價同約4.3億元，每呎樓面地價約1.02萬元。

關鍵日期2026年5月、樓花期22個月

項目提供90伙，由一座住宅大樓組成，標準樓層一梯四伙，共用兩部升降機。單位戶型涵蓋41伙一房單位，41伙兩房單位。單位實用面積由223至626平方呎，設8伙特色單位。預計關鍵日期為2026年5月31日。樓花期22個月。