宏安FINNIE今開價　同系LARCHWOOD開放式「雙破頂」　月租1.45萬

正當宏安地產（1243）旗下鰂魚涌芬尼街9號新盤FINNIE今日（14日）開價，公布首批30伙，當中折實均價1.95萬元，較3年前同區新盤平3成之際，同系大角咀LARCHWOOD有一伙開放式戶以月租1.45萬元、呎租約69元「雙破頂」租出。



大角咀LARCHWOOD開放式月租1.45萬、呎租約69元「雙破頂」

美聯物業分行營業經理秦敏華表示，是次租賃成交為大角咀LARCHWOOD低層B室，實用面積約210平方呎，屬開放式間隔，外望城市景。單位新近以月租1.45萬元承租單位，實用呎租約69元，創屋苑同類單位租金及呎租新高。

至於，新租客為專業人士，因鍾情單位新簇，設施齊備，零議價以月租1.45萬元承租。據知，業主於2023年2月以約527.5萬元入市，以是次租金計，租金回報則為3.3厘。

大角咀LARCHWOOD。

元朗YOHO Midtown四房月租3.88萬 創屋苑租金新高

另外，中原地產副區域營業經理王勤學表示，元朗YOHO Midtown一伙四房雙套房間隔單位新近以月租3.88萬元租出，創屋苑租金紀錄新高，呎租約34.1元。

涉及為1座高層C室，實用面積1139平方呎。據知，業主於2012年以1300萬元入市，以是次租金計，租金回報約3.6厘。