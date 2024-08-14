屯門新盤開放式「2字頭」新低價沽　業主入伙1年即放盤、貶值15%

近年屯門有大量新盤供應，區内半新盤樓價備受打壓。屯門帝御1期帝御．金灣一伙開放式單位最新以260萬元沽出，呎價約12,322元，造價創屋苑歷史新低。原業主於2年前一手買入單位，現帳面蝕讓44萬元，單位貶值近一成半。



單位保持發展商原裝裝修

世紀21天生置業高級客戶經理黃偉杰表示，該單位為帝御．金灣3座低層11室，實用面積約211平方呎，開放式間隔，坐向東南，外望園景。屋内仍保持發展商的原裝裝修。據悉，原業主於入伙一年後，即去年已叫價308萬元放盤，直至近日才獲投資客洽購。最終單位以260萬元成交，累減48萬元，折合呎價12,322元。

屯門帝御‧嵐天。（蔡正邦攝）

屋苑歷史新低價、買入2年帳蝕44萬

資料顯示，屋苑撇除特殊成交個案後，暫錄12宗二手成交，單位售價由265萬至610萬元不等。可見是次單位成交造價創屋苑歷史新低。另外，二手成交中大多為蝕讓個案，蝕幅介乎1%至17%。

原業主於2022年以304萬元一手購入單位，持貨2年轉手帳面虧損44萬元，單位期內貶值約14.5%。