興曄潘氏4.2億買鄧成波尖沙咀加拿芬道舊樓　樓價跌一半、勁蝕5億

舖王鄧成波家族旗下尖沙咀加拿芬道37及39號兩幢5層高舊樓，早前被接管推出招標後，曾一度市傳以3.3億元沽出，不過最新顯示物業以4.2億元售出，樓面呎價約14,608元。物業原於2016年約9億元買入，現成交價較買入價大幅蝕讓4.8億元，樓價蒸發超過一半。據悉，新買家為興曄發展相關人士。



上述物業為尖沙咀加拿芬道37及39號，為兩幢相連5層高之商住物業，總地盤面積約28,750平方呎。鄧成波家族曾於去年叫價5億元放售物業，惟一直未獲承接，其後物業被接管人接收並推出公開招標，最終於近日成功以4.2億元沽出，折合呎價約14,608元。

新買家為興曄發展 2022年投得堅尼地城住宅地

資料顯示，新買家公司的登記董事包括樊淑蓮及潘樹基等人，亦為興曄發展有限公司的關聯人士。興曄發展於2022年曾以約4.39億元投得堅尼地城西寧街及域多利道蚊型住宅地，為集團首個在港投得的官地項目。

尖沙咀加拿芬道37及39號兩幢5層高舊樓。（代理提供）

月租78.3萬、新買家享2.8厘回報

現時該物業地舖有多位租客，包括藥房、飲品店及手機配件店等，合共月租收入約78.3萬元，按成交價計算，料新買家可獲2.2厘回報。市場估計物業具重建價值，可重建為1座約3.45萬平方呎的銀座式商廈。

鄧成波家族2016年9億收購 現大幅貶值逾5成

資料顯示，鄧成波家族於2016年以合共9億元收購上述兩幢物業，按最新成交價計，較當年買入價蝕讓約4.8億元，期内大幅貶值約53%。