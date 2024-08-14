新地7月6.19億奪沙田小瀝源住宅地　險勝次標不足5%

新鴻基地産（0016）於7月以6.19億元投得沙田小瀝源源順圍住宅用地，地皮的最高樓面面積達156,616平方呎，每呎樓面地價3,952元。今次小瀝源源順圍住宅用地較兩年前同區顯和里地皮 每呎地價8,802元，大幅跌價55%，反映地價「腰斬」。



地政總署今日（14日）公布其餘10份標書，當中第二份標書出價為5.9億元，每呎地價3,767元，反映新地中標價6.19億元，較次標高出4.9%。



最低出價較中標價低72.3%

至於出價最保守一份標書，投標價為1.71億元，較中標者新地出價6.19億元，低72.3%，即每呎樓面地價1,092元。

總計是次賣地合共收11份標書，入標價由1.71億至6.19億元，每呎樓面地價約1,092元至3,952元不等。

沙田小瀝源源順圍住宅用地。

市場估值4.7億元至7.8億元

綜合市場資訊，該地皮估值介乎約4.7億元至7.8億元，每呎樓面地價由3,000至5,000元。有測量師意見認為，項目位於成熟發展的社區，但地理上或會受噪音的滋擾，料項目招標反應一般，發展商出價審慎。不過由於同區今季有較大住宅地皮推出，料發展商或可以「偷雞價」入標。

兩年前同區顯和里地皮 每呎地價8802元

翻查資料顯示，沙田區對上一幅地屬沙田顯和里小型住宅官地，於2022年由由永泰地產（0369）及與萬科海外投資（1036）的合夥財團中標，當時成交價7.8638億元。以項目最高住宅樓面約89,341平方呎計算，每呎樓面地價約8,802元。換言之，今次小瀝源源順圍住宅用地較兩年前跌價55%。

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中標者要自費興建多項政府配置、不可拆售之公眾停車場

地皮地盤面積約26,103平方呎，指定作非工業（不包括倉庫、酒店及加油站）用途，當中除最低三層可作商業用途外，撇除地庫樓層，項目最低三層以上樓層指定作私人住宅及政府配置用途；而地皮的最高樓面面積達156,616平方呎。同時地皮亦設有住宅單位280平方呎的限呎條款。

中標者需按照賣地條件所興建的設有60個名額的長者日間護理中心、體弱長者家居照顧服務隊處所及停車處的政府地方的樓面面積，以及自費興建一個提供50個車位且分不可拆售的公眾停車場，項目發展期止於2030年3月31日。