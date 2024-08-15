屯門上源平台特色戶270萬沽　單位先後易手三次　身價貶值四成

二手市場續以蝕讓成交為主，屯門上源有連平台特色戶新近以270萬元沽出，呎價約7,692元，上手業主持貨2年帳面輸130萬元。值得留意的是，連同今次成交計，該單位已先後易手三次，由2019年一手賣出至今，單位5年貶值逾41%。



利嘉閣地產分區經理陳龍勳表示，是次成交為屯門上源3A座低層連平台特色戶，實用面積約351平方呎，連47平方呎平台，屬一房設計，外望翠綠山景。單位新以299.8萬元叫價放盤，經雙方議價後以270萬元沽出，呎價約7,692元。

屯門半新盤上源。

上手業主2年輸130萬

至於新買家為外區客，因鍾情屋苑樓齡簇新兼鄰近沙灘，加上見單位間隔合適，便向業主洽購。據悉，原業主在2022年以約400萬元買入單位，持貨至今2年，是次轉手帳面蝕讓130萬元，單位期內貶值48.1%。

先後易手三次 一手賣出至今5年貶值逾41%

而事實上連同今次成交，上述上源連平台特色戶已先後易手三次，而今次已屬第二次貶值。單位第一任業主於2019年以459.2萬元一手買入，及後持貨3年即以400萬元沽出，當時已貶值逾59.2萬元或12.9%。

換言之，單位由2019年一手賣出至今的短短5年間， 大幅貶值189.2萬元或逾41%。