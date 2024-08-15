內地客執平貨！6000萬買逸瓏灣平台特色戶　上手6年蝕兩成｜多圖

二手市場表示疲弱，市場續以蝕讓成交為主。當中大埔白石角逸瓏灣一期有平台特色戶以6,000萬元沽出，原業主持貨6年，轉手帳面蝕讓兩成離場。至於，新買家英文名以國語拼音，料為內地背景人士。



內地客執平貨 6000萬買連平台特色戶

據資料顯示，是次成交為大埔白石角逸瓏灣一期2座頂層A室，實用面積2,503平方呎，屬四房間隔，連2,280平方呎平台，內置樓梯上落。單位新近以6,000萬元沽出，呎價23,971元。據資料顯示，新買家姓張，其英文名則屬國語拼音，料為內地背景人士。

↓↓白石角逸瓏灣一期2座頂層A室↓↓

上手業主帳蝕兩成離場 曾一筆過借5250萬

至於，原業主則於2018年11月以7,500萬元購入單位，持貨6年，是次轉手帳面蝕讓約1,500萬元，單位期內貶值約20%。

值得留意的是，原業主於2018年入市至2020年的兩年間，曾出現3次按揭貸款記錄，當中最大一筆則向一間名為「均來財務有限公司」的小型財務公司借貸5,250萬元。

單位先後易手三次 第一任業主損手逾751萬離場

而事實上，今次逸瓏灣一期平台特色戶先後易手三次，而今次已屬第二次蝕讓成交。單位第一任業主於2015年以8,251.68萬元一手買入，及後持貨3年即以7,500萬元沽出，當時已貶值逾751萬元或9.1%。換言之，單位由2015年一手賣出至今的9年間，身價大幅貶值逾27%。