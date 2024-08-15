大坑納米樓159呎連梗廚平沽280萬　六年蝕118萬、貶值近3成

二手蝕讓潮持續，納米盤首當其衝。大坑金樂居一伙開放式單位最新以280萬元沽出，跌穿「3字頭」，呎價約17,610元，創近年新低水平。原業主於6年前以398萬元買入，帳面蝕讓118萬元離場，蝕幅達29.6%。



利嘉閣地產北角及北半山區分區董事梁啟豪稱，單位為金樂居中層C室，實用面積約159平方呎，開放式間隔連梗廚，外望市區景。據悉，單位原先叫價340萬元放盤，新買家因鍾情區内美食林立，交通便利，睇樓後拍板以280萬元購入單位自住，折合呎價約17,610元。

↓↓金樂居中層C室↓↓

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創屋苑近年新低、持貨6年跌價3成

資料顯示，屋苑近年二手成交不多，同類單位則錄得3宗成交，售價由323萬至355萬元不等。即是次單位成交價較近年低約13%至21%，同時亦創屋苑近年新低價。

原業主於2018年以約398萬元買入單位，持貨6年，現轉售帳面蝕讓118萬元，大幅貶值29.6%。