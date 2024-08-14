誠哥又贏一仗!九旬炒家接中環中心「火棒」　輸七千萬、呎價1.3萬

高息環境下，投資者融資情況亦見嚴峻，不少投資者開始低價沽售手上物業以減低負債。原由亞洲地產創辦人蔡志忠持有的中環中心22樓，在5年前拆售全層12個單位，當時全數沽清套現約11億元。據了解，當時其中一個拆售單位由林姓投資者以1.14億元承接，惟最新有消息指出，該單位以「震撼蝕讓價」4,200萬元沽出，帳面勁蝕63%，樓價蒸發約7,200萬元，而成交呎價則低至約1.3萬元，創該廈過去十多年新低水平。



成交呎價低見1.3萬

據代理最新消息，上述大蝕讓成交單位為中環中心22樓11室，建築面積3,184平方呎。該單位早前叫價6,200萬元，新近以4,200萬元沽出，成交呎價僅13,191元。

單位目前由基金管理公司租用，租約至2025年8月完結。以是次成交價作計算，新買家可享3.3厘租金回報，呎租近36.5元。

中環中心22樓11室，建築面積3,184平方呎。（代理相片）

中環中心22樓11室，建築面積3,184平方呎。（代理圖片）

九旬老炒家1.14億「接火棒」 貼錢認輸離場

翻查資料指，長實地產（1113）在2017年11月以約402億元，出售中環中心75%業權，承接買家為由多名投資者合組的財團，平均呎價約3.3萬元。上述中環中心22樓全層，由資深投資者蔡志忠接手，並於2019年拆售全層12伙單位，套現11億元。

2017年投資者財團402億向長實買入 平均呎價3.3萬

是次大蝕讓的中環中心22樓11室，於2019年4月份透過益利(香港)實業有限公司（BEST PROFIT (HK) INDUSTRIALLIMITED）以1.14億元買入，呎價35,804元，公司董事包括一位林姓投資者，據悉為一名年約93歲的資深老炒家。

代理指出，該名資深老炒家以製造膠招牌起家，料睇淡後市，自己「貼少少錢」沽出物業以減低自身債務。

中環皇后大道中99號中環中心。