新居屋山麗苑兩房業主3年賺三成　獲買家「零議價」270萬接貨

二手市場成交淡靜，雖以蝕讓成交為主，惟新居屋仍錄業主獲利離場個案。當中粉嶺山麗苑有兩房業主持貨3年，新近以未補地價270萬元沽貨，單位期內升值逾33%。



未補地價270萬獲買家「零議價」承接

美聯物業分行聯席區域經理葉容生表示，是次成交為粉嶺山麗苑A座高層9室，實用面積384平方呎，屬兩房間隔，裝修企理。原業主早前以270萬元叫價放盤，單位新近未補地價270萬元獲買家「零議價」承接，呎價約7,031元。

2021年買入價202.79萬

至於，原業主2021年以202.79萬元購入單位，持貨至3年，是次轉手帳面獲利約67.2萬元，單位期內升值逾33%。

對同座兩房7月330萬沽 持貨3年升值逾三成半

參考對上一宗山麗苑獲利成交同樣為A座高層3室，實用面積447平方呎，兩房間隔。單位於今年7月以330萬元沽出，呎價7,158元。單位原業主持貨3年，帳面獲利84.6萬元離場，升值超過三成半。