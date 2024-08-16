產業署︰港珠澳大橋560呎地舖招租　租期為期3年、設3個月免租

為應對港珠澳大橋漸多的旅客，政府產業署（產業署）今日（15日）就位於大嶼山港珠澳大橋香港口岸順暉路33號旅檢大樓一個地舖招租，不過租期為三年，卻設有三個月免租期。



上述舖位為大嶼山港珠澳大橋香港口岸順暉路33號旅檢大樓地下第301號舖位，舖位面積近560平方呎，產業署目前正進行租用權邀請報價，租期為三年，並可按條文規定續租兩年，另設三個月免租期。

只作一般零售或提供服務

產業署指出，該處所只可用作一般零售及／或提供服務，但不包括貯存、售賣或展示︰（1）《應課稅品條例》（第109章）所界定的應課稅貨品，除非該處所已根據《應課稅品條例》（第109章）獲發保稅倉牌照；（2）《應課稅品條例》（第109章）所界定的已完稅貨品；以及（3）根據香港法律不時禁止進口的貨物、商品或貨品。

競投人必須於9月4日中午12時前把報價書放入九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署南座地下大堂的政府產業署報價書收集箱內。逾期遞交的報價書概不受理。

港珠澳大橋。

邀請報價承投香園圍邊境管制站舖位租用權

產業署同日另就香園圍邊境管制站旅檢大樓地下1號舖位及第2號舖位的政府物業租用權，分別邀請報價，上述兩個舖位面積分別為807平方呎，以及775平方呎，舖位租期為三年，並可按條文規定續租兩年，同時亦設有三個月免租期。

該兩個處所只適用於經營一般零售業務及／或提供服務，不包括快餐店、食肆、貨倉、住宅用途、辦公室用途；以及不包括售賣中華人民共和國香港特別行政區法例、其下任何規例及任何修訂法例所訂受出口管制的任何貨品或商品。