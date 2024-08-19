7月二手樓轉手獲利率佔67%　平均每伙賺27%　呢個屋苑賺最多！

樓市等待減息之際，暫缺利好消息，加上新盤低價搶灘，對二手私宅轉手獲利比率及平均每宗賺幅繼續構成壓力。綜合土地註冊處資料所得，2024年七月份全港1,704宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面獲利個案共1,144宗，佔比67.1%，為輕微反彈一個月後再度回落0.8個百分點，為自2009年五月以來的183個月，即逾15年的次低水平。



新界區獲利率最低、按月跌2.1%

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，按物業區域劃分，七月份區港島表現跑贏大市，以69.6%之數成為獲利成功比率最高的分區，按月微升0.1個百分點；其次為九龍區，報67.3%，按月也升0.9個百分點；至於新界區表現落後大市，只錄66.1%，按月更大跌2.1個百分點。

按物業轉售價格分析，樓價1,200萬元以上組別之獲利比率最高，錄68.8%，按月增0.6個百分點，涉及宗數143宗；此外，401萬至600萬元組別，月內獲利比率亦達68.3%，惟按月減少1.1個百分點，亦稍勝整體大市。

↓↓7月份二手私宅轉手獲利比率錄67.1%↓↓

七月份二手私宅轉手獲利比率錄67.1%

↓↓七月份二手私宅獲利買賣登記統計↓↓

物業轉售價格分析

每宗轉手平均賺26.6%、蝕讓宗數則錄550宗

另外，數據顯示今年七月份每宗私宅轉手個案平均賺幅為26.6%，連跌8個月後首現反彈，按月升3.4個百分點，創下近4個月新高。帳面獲利1倍或以上的轉手個案佔整體二手私宅買賣比例為29.5%，按月跌0.7個百分點，錄502宗。

至於帳面錄得虧損者達550宗，佔比按月增加1個百分點，至32.3%，為2009年五月以來的184個月(即逾15年)次高水平，而以宗數計，則連跌3個月，為近4個月以來最少；至於上月平手的個案錄得10宗，佔比微減0.2百分點至0.6%。

圖二：七月份每宗私宅轉手個案平均賺幅為26.6%

黃埔花園獲利率92%全港最多

此外，檢視上月10個獲利登記最多的屋苑，當中未有任何屋苑可以錄得百分百獲利，而獲利成功比率最高者為黃埔花園(92%)，其次為海逸豪園(87%)，再者是沙田第一城(86%)。此10個屋苑當中，每宗平均賺/蝕幅介乎最差的蝕2.6%至最佳的賺76.6%不等。其中，值得留意的是，日出康城錄得每宗轉手平均蝕2.6%，為表現較弱的屋苑。

沙田第一城賺幅76.6%全港最高

另外，沙田第一城晉身成為錄得每宗轉手平均賺幅最高的屋苑，達76.6%。至於撇除日出康城，上月榜內賺幅最低者為太古城，平均每宗只賺29.0%，繼而是美孚新村的30.1%。

料8月獲利率於65%徘徊

陳海潮指出，在高息環境持續及發展商新盤延續低價開售策略影響下，不少二手業主沽貨均難以好價達成交易，而撤辣後部分短線持貨者賣樓更難免蝕讓。截至8月15日為止，二手私宅轉手獲利比率進一步下降至64.5%水平，在上述樓市格局未有變化前，料整月獲利比率料在約65%左右低位徘徊；而平均每宗賺幅亦料處於25%關口反覆上落。市場期待減息實現後，整體樓市氣氛好轉，才能帶動轉手獲利比率及賺幅出現較顯著的反彈。