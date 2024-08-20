屯門海景千二呎四房770萬筍價沽 呎價僅6406元 仲送埋車位|多圖
撰文：李明珠
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新盤低價搶客，區内二手樓價進一步受壓。屯門青榕臺一伙四房單位最新連車位以770萬元沽出，呎價僅6,406元創近年新低，造價亦重返2014年水平。
世紀21天生置業客戶董事黃海波表示，該單位為青榕臺4座高層H室，實用面積1,202平方呎，屬四房套連工人房間隔，座向西南，享開揚海景。單位放盤長達2年，最初叫價1,150萬元連車位放售，期間持續減價求售，最終於近日獲用家議價以770萬元成交，累減380萬元，減幅達33%，折合呎價6,406元。
↓↓青榕臺4座高層H室↓↓
呎價創近年新低、造價重返2014年水平
代理指，是次單位成交價從高位回落三成，重返2014年水平。而近年屋苑所有二手成交呎價則介乎7,153元至10,751元，可見是次呎價亦創近年新低。
原業主於2010年2月以450萬元購入單位，持貨逾14年轉售帳面獲利320萬元，單位期內升值71%。
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