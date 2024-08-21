科大內地生零議價、一次過預繳全年30萬　承租將軍澳海悅豪園三房

暑假租務市場轉旺，臨近開學8月下旬仍有內地生來港租樓個案。當中將軍澳海悅豪園有三房戶，獲科大內地生「零議價」兼一次過預付全年租金30萬元承租，呎租約41元。



利嘉閣地產高級經理鄭啟聰表示，是次租賃成交為將軍澳海悅豪園2座高層H室，實用面積約606平方呎，屬三房套連多用途房間隔，外望開揚景觀。業主於今年5月時以2.5萬元叫價放租單位，終獲「零議價」租出單位，呎租約41元。

科大內地生預繳付全年租金30萬

至於，新租客為就讀科技大學的內地留學生，因鍾情屋苑基座是購物商場，且有住客會所，加上鄰近港鐵站，即向業主洽租，最終「零議價」兼一次過預繳全年租金共30萬元。

據悉，業主於2010年以約395萬元買入單位，以是次租金計，單位租金回報約7.6厘。鄭啟聰補充，該屋苑現有約5個單位放租，入場費由約1.8萬元起。