銀主735萬劈價沽西半山三房 呎價罕現9千元 樓價七年蒸發39%
撰文：李明珠
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樓市走勢未明，銀主加快沽貨步伐。西半山近半世紀舊樓嘉寶園一伙三房銀主單位，最新以735萬元沽出，呎價僅9,735元，屬西半山罕見低呎價，重回屋苑2010年水平。原業主於7年前買入，帳面慘蝕475萬元離場，單位大幅跌價近4成。
市場消息指，該單位為西半山嘉寶園低層C室，實用面積755平方呎，屬於三房間隔。單位早前淪為銀主盤後隨即叫價978萬元放盤，最終於近日降價至735萬元沽出，累減243萬元，減幅約25%，折合呎價9,735元。
2017年貨大幅貶值4成
資料顯示，屋苑近年二手成交個案不多，僅錄5宗，呎價介乎10,959至19,022元。而對上一宗呎價低於1萬元的成交則要追溯至2010年。
原業主於2017年以約1,210萬元買入單位，惟早前淪為銀主盤，單位7年間帳面蝕讓475萬元，期内大幅貶值約39%。
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