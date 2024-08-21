中環皇后大道中全幢甲廈招標放售　出租率近100%、估值14億

商廈市道低迷，核心商業區罕見全幢商廈放售。中環皇后大道中152號全幢甲級商廈最新獲委托推出招標放售，大廈目前出租率接近100%，估值約14億元，呎價約17,310元



上述物業座落於中環皇后大道中152號，為一幢28層高的商業大廈。大廈配備雙邊門面設計，分別面向皇后大道中及威靈頓街，每層平均面積由2,531至3,733平方呎，總商業面積約80,876平方呎。

地下至15樓可作銀行、商舖、餐飲或零售用途，17樓至30樓則為寫字樓用途。大廈3樓設有空中花園及平台活動區，而29至30樓則為頂層特色樓層，附設露台。大廈最新以招標形式放售，估值約14億元，折合樓面呎價約17,310元。

2020年新落成全幢商廈屬區内罕見、出租率接近100%

高力香港資本市場及投資服務部主管翟聰表示，大廈位處核心商業區，而且為2020年新落成的建築，是次全幢連租約放售於市場上屬極為罕見。大廈目前出租率接近100%，租金回報穩定。當中地下商舖的租戶為著名連鎖餐廳「FRITES」。