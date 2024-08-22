發展商轉賣為租　恒地必嘉坊．曦匯數天錄20宗租務、月租1.4萬

樓價下行之際，市場對租盤需求增多。消息指，恒地（0012）將旗下紅磡項目必嘉坊．曦匯貨尾單位「轉賣為租」，推出一星期即錄20宗租務成交，租客絕大部分為內地生，月租水平達1.6萬元。發展商亦隨時將啟德現樓新盤THE HENLEY III 34伙單位推出招租。《香港01》向恒地查詢上述新盤租務事宜，僅獲回覆「暫時無回應」。



據本地傳媒報導，恒地日前推出必嘉坊．曦匯開放式單位開放招租，放盤一星期即錄20宗租賃成交，當中8伙是實用面積202平方呎的D室，全包價月租1.4萬元，即呎租約69元。

由於內地生沒有收入證明，內地生租客要一次過支付全年租金及2個月按金，總金額即大約19.6萬元，而且未提供免租期。而租客如需要發展商提供家具，每月租金額外再加2,000元。

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加推1房及2房位招租 1房月租1.9萬元起

發展商首階段推出20伙單位放租全數獲租後，再加推1房及2房位招租，1房月租1.9萬元，2房月租約2.5萬元。據悉，由於上述單位所涉租金較高，發展商亦開始接受本地客承租，可以每月交租，惟需要提供收入證明。

必嘉坊第一期必嘉坊．曦匯。（梁鵬威攝）

啟德現樓新盤THE HENLEY III另推出35伙招租 租金約1.6萬元起

另外，同系的啟德現樓新盤THE HENLEY III，發展商近日亦將項目34伙開放式及1房戶推出招租，單位實用面積由229平方呎至540平方呎，當中開放式戶佔25伙，意向租金約1.6萬元至1.7萬元，1房提供9伙，租金約2萬至2.2萬元。

最平租金單位為3A座2樓E室開放式戶，實用面積238平方呎，以月租約1.6萬元計，呎租67.2元。