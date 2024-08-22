西半山新樓一房630萬平賣　3年實蝕4球走　一手買入蒸發半層樓

蝕讓潮持續，港島半新樓再錄得大額蝕讓。入伙約4年的西半山半山捌號，屋苑一伙一房單位新近以630萬元沽出，呎價20,323元，創屋苑呎價新低。原業主3年前一手買入，現轉手帳面勁蝕315.8萬元，單位貶值逾3成。若連同稅務等買賣成本計算，估計需實蝕逾458萬元，蝕幅高達48%，樓價蒸發近一半。



市場消息指，該單位為半山捌號高層C室，實用面積310平方呎，一房間隔。單位最新減價以630萬元售出，折合呎價20,323元，險守2萬元關口。

呎價創屋苑歷史新低

資料顯示，屋苑於2021年起入伙，樓齡尚新，成交以一手為主，二手個案不多。所有成交呎價均高於23,000元，可見是次單位成交呎價創屋苑歷史新低，亦創屋苑最大蝕讓紀錄。

3年間樓價實蝕近一半

原業主於2021年以945.8萬元一手購入單位，持貨僅3年轉售帳面勁蝕315.8萬元離場，單位貶值33.4%。若連同當年入市時繳交的稅款，以及賣出時的佣金一併計算，估計實蝕逾460萬元，實際蝕幅高達48%。