將軍澳廣場三房913萬沽　半個月劈115萬　三年帳蝕逾兩球｜多圖

二手市場疲弱，將軍澳廣場有業主新近以913萬元沽三房，放盤半個月劈115萬，持貨3年終帳蝕逾兩球離場。



香港置業將軍澳首席分區董事劉浩勤表示，是次成交為將軍澳廣場1座中高層A室，實用面積662平方呎，屬三房套間隔。原業主於今年8月初以1028萬元叫價放盤，於本月14日下調叫價至950萬元，終新近以913萬元沽出，呎價13,792元。換言之，單位放盤約半個月累減115萬元易手。

↓↓將軍澳廣場1座中高層A室↓↓

持貨3年帳蝕逾兩球

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為970萬元，而恒生估價則為976萬元。即最新成交價較估價低出5.9%至6.5%。

據知，原業主於2021年以1,120萬元購入，持貨3年，是次轉手帳面蝕讓207萬元，單位期內貶值18.5%。劉浩勤續指，將軍澳廣場本月暫沽4伙二手成交，目前有136個二手放盤，入場費由600萬元起。